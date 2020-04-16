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Девушка с татуировкой дракона сборной Украины: "Первый день еще держит обезболивающая мазь"

16 апреля, 18:55

Елена Павлова

Ольга Абрамова рассказала о своем масштабном тату, которое никак не может доделать

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова после неожиданно стремительного окончания сезона рассказала о своей масштабной татуировке, которую никак не может доделать. Напомним, что Кубок мира по биатлону завершился раньше времени из-за пандемии коронавируса – в Контиолахти отменили две последние гонки, а этап в Осло и вовсе не стали проводить.

"С учетом моих наездов домой, процесс доработки затянулся... пошла 4 весна с момента нанесения контура... А как же уже хочется ррраааз и все, но сидеть по шесть часов в день уже не хватает терпения и мотивации, поэтому тише едем – дальше будем. Самое сложное для меня – процесс заживления! Особенно на третий день. Первый день тебя еще держит обезболивающая мазь, второй день – противовоспалительные, но а дальше во всей красе – чесание, стягивание кожи, сухость. Поэтому когда спрашивают: "Ну как больно?" Да, капец, как больно, если учесть, что мазь меня практически не берет, но красота требует жертв".

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"Когда мастер спросил, что я хотела бы еще, то тут же вспомнила о драконе. Я родилась в год дракона, да и вообще какое-то обозначение его такое мифическое и мощное. Но, признаться честно, хотела на пол спины. Он, как художник, сказал, что чисто визуально это будет смотреться как что-то недоработанное и нужно закрывать рисунком всю спину. Я, недолго думая, согласилась", – рассказывала ранее о своем решении сделать тату Ольга.

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дракон сборная Украины по биатлону Ольга Абрамова татуировка

Источники: Сегодня|Спорт , biathlon.com.ua

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