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Дмитрий Пидручный – лучший спортсмен Украины в марте

Сегодня, 11:32

Наш биатлонист выиграл золотую медаль чемпионата мира в гонке преследования

Дмитрий Пидручный с "золотом" чемпионата мира
Дмитрий Пидручный с "золотом" чемпионата мира. Фото: AFP
Дмитрий Пидручный – лучший спортсмен Украины в марте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77a/bdf/5c877abdf342e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77a/bdf/5c877abdf342e.jpg Биатлон Наш биатлонист выиграл золотую медаль чемпионата мира в гонке преследования

Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпиона мира по биатлону Дмитрия Подручного лучшим спортсменом первого весеннего месяца. Старшего тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитру назван лучшим тренером марта.

Высокое признание Олимпийского комитета биатлонист получил благодаря фантастическому достижению на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В гонке преследования Дмитрий впервые в истории Украины получил золотую медаль мирового первенства среди мужчин.


Ранее мы писали, что российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками из-за проблем с самореализацией. Под руководством Андрея Прокунина женская сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Кстати, в конце марта в Киеве прошла церемония награждения лучших спортсменов Украины 2018 года. Лучшим спортсменом года признан чемпион Олимпиады-2018 по фристайлу Александр Абраменко. Награду спортсменке года заслужила чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда Елена Костевич.

А тренером года был признан наставник Олимпийского чемпиона Пхенчхана Александра Абрамова Энвер Аблаев.

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Тег биатлон, НОК Украины, Дмитрий Пидручный

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Источники:

НОК Украины , Сегодня|Спорт

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