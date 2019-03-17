Дмитрий Пидручный потерял медаль на последней стрельбе
Последнюю награду мирового первенства выиграл итальянец Доминик Виндиш
В шведском Эстерсунде мужской гонкой с массового старта завершился чемпионат мира по биатлону. Украину здесь представлял Дмитрий Пидручный и очень близок был к награде. К последней стрельбе Пидручный подошел в группе преследователей Йоханесса Бё и Евгения Гараничева. При порывистом ветре два лидера гонки допустили пять и четыре промаха, соответственно, и ушли на штрафные круги. Другие оппоненты украинца тоже мазали. На этом мировом первенстве Пидручный показывал шикарную меткость и закрой он сейчас все мишени – быть "золоту". Даже один промах давал шанс на медаль. Но наш биатлонист не попал дважды. А вот лучше всего со стрельбой справился итальянец Доминик Виндиш, который со средины пелотона выскочил на первое место и стал чемпионом мира. В борьбе за "серебро" Антонин Гигонна на последних метрах обошел Юлиана Эберхарда. Пидручный же боролся за девятую позицию с Тарьей Бё и уступил норвежцу пару сантиметров.
Результаты масс-старта:
1. Доминик Виндиш (Италия) - 40.54,1 (1+1+1+0)
2. Антонин Гигонна (Франция) - +22,8 (2+0+0+1)
3. Юлиан Эберхард (Австрия) - +23,3 (0+0+3+1)
...
10. Дмитрий Пидручный (Украина) - +48,2 (0+0+1+2)
Ранее на мировом первенстве наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.
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