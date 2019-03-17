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Дмитрий Пидручный потерял медаль на последней стрельбе

Сегодня, 17:58

Последнюю награду мирового первенства выиграл итальянец Доминик Виндиш

Победный финиш Виндиша
Победный финиш Виндиша. Фото: AFP
Дмитрий Пидручный потерял медаль на последней стрельбе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e6e/8b2/5c8e6e8b2058c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e6e/8b2/5c8e6e8b2058c.jpg Биатлон Последнюю награду мирового первенства выиграл итальянец Доминик Виндиш

В шведском Эстерсунде мужской гонкой с массового старта завершился чемпионат мира по биатлону. Украину здесь представлял Дмитрий Пидручный и очень близок был к награде. К последней стрельбе Пидручный подошел в группе преследователей Йоханесса Бё и Евгения Гараничева. При порывистом ветре два лидера гонки допустили пять и четыре промаха, соответственно, и ушли на штрафные круги. Другие оппоненты украинца тоже мазали. На этом мировом первенстве Пидручный показывал шикарную меткость и закрой он сейчас все мишени – быть "золоту". Даже один промах давал шанс на медаль. Но наш биатлонист не попал дважды. А вот лучше всего со стрельбой справился итальянец Доминик Виндиш, который со средины пелотона выскочил на первое место и стал чемпионом мира. В борьбе за "серебро" Антонин Гигонна на последних метрах обошел Юлиана Эберхарда. Пидручный же боролся за девятую позицию с Тарьей Бё и уступил норвежцу пару сантиметров.

Результаты масс-старта:

1.  Доминик Виндиш (Италия) - 40.54,1 (1+1+1+0)
2.  Антонин Гигонна (Франция) - +22,8 (2+0+0+1)
3.  Юлиан Эберхард (Австрия) - +23,3 (0+0+3+1)
...
10.  Дмитрий Пидручный (Украина) - +48,2 (0+0+1+2)

Ранее на мировом первенстве наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.

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Тег биатлон, Дмитрий Пидручный, масс-старт, чемпионат мира по биатлону

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Сегодня|Спорт

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