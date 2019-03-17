Дмитрий Пидручный потерял медаль на последней стрельбе

Последнюю награду мирового первенства выиграл итальянец Доминик Виндиш

Победный финиш Виндиша. Фото: AFP

Дмитрий Пидручный потерял медаль на последней стрельбе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e6e/8b2/5c8e6e8b2058c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e6e/8b2/5c8e6e8b2058c.jpg 2019-03-17T17:58:00+02:00 Биатлон Последнюю награду мирового первенства выиграл итальянец Доминик Виндиш

В шведском Эстерсунде мужской гонкой с массового старта завершился чемпионат мира по биатлону. Украину здесь представлял Дмитрий Пидручный и очень близок был к награде. К последней стрельбе Пидручный подошел в группе преследователей Йоханесса Бё и Евгения Гараничева. При порывистом ветре два лидера гонки допустили пять и четыре промаха, соответственно, и ушли на штрафные круги. Другие оппоненты украинца тоже мазали. На этом мировом первенстве Пидручный показывал шикарную меткость и закрой он сейчас все мишени – быть "золоту". Даже один промах давал шанс на медаль. Но наш биатлонист не попал дважды. А вот лучше всего со стрельбой справился итальянец Доминик Виндиш, который со средины пелотона выскочил на первое место и стал чемпионом мира. В борьбе за "серебро" Антонин Гигонна на последних метрах обошел Юлиана Эберхарда. Пидручный же боролся за девятую позицию с Тарьей Бё и уступил норвежцу пару сантиметров.

Результаты масс-старта:

1. Доминик Виндиш (Италия) - 40.54,1 (1+1+1+0)

2. Антонин Гигонна (Франция) - +22,8 (2+0+0+1)

3. Юлиан Эберхард (Австрия) - +23,3 (0+0+3+1)

...

10. Дмитрий Пидручный (Украина) - +48,2 (0+0+1+2)

Ранее на мировом первенстве наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.

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