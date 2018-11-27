Дмитрий Пидручный: "Участие в первых гонках Кубка мира – под вопросом"

Уже в эти выходные в Поклюке стартует биатлонный сезон двумя смешанными эстафетами в рамках Кубка мира.

Накануне старта мы узнали о настрое на биатлонный год и об особенностях подготовки у капитана мужской сборной и действующего чемпиона Европы в миксте Дмитрия Пидручного.

- В основном подготовка в межсезонье прошла хорошо, без особых сбоев, – начал Дмитрий. – Выполнили большой объем работы. Первый сбор у нас был в Украине – в Буковеле. Правда, там мы работали только над физической подготовкой, потому что стрельбище в процессе строительства. Остальные сборы – в основном в странах Европы, один – в Беларуси, в Минске. В этом межсезонье нашу команду увеличили до одиннадцати человек, поэтому сборы проходили весело и интересно. Много тренировок было на укрепление коллектива и подтягивание молодых спортсменов к основным.

- В чем это проявляется?

- Больше эстафетных тренировок, тренировок в парах – молодежь и старшие. Лично я делал акцент на стабильность в стрельбе, изменил приклад винтовки на новый, и лето у меня ушло на привыкание к нему и усовершенствование стрельбы.

- Как приняли вернувшегося в сборную Виталия Кильчицкого?

- Как и любого другого члена команды. В первую очередь его возвращение – это усиление сборной, потому что он опытный спортсмен, который может помочь команде как в эстафете, так и в личных гонках.

- Последние сборы в Обертиллиахе?

- Я не принимал участия в контрольной гонке, потому что болею. Какой-то вирус, скорее всего. Кашель, насморк. Почти неделю болею. И участие в первых гонках Кубка мира – под вопросом.



- Повлияет ли это на состав на этап в Поклюке?

- Он уже составлен с запасным.

- На что рассчитываете в сезоне?

- Тяжело что-то загадывать. Хочется улучшить стабильность: как в стрельбе, так и в лыжном ходе.