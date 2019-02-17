Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-15 в гонке преследования
Победителем этапа Кубка мира стал француз Фийон Майе
Впервые в сезоне лидер Кубка мира в двух гонках подряд остается без пьедестала почета. В гонке преследования Бё-младшего остановила стрельба стоя. Хотя после двух чистых огневых рубежей Йоханнес не только ликвидировал 40-секундное стартовое отставание от лидеров, но и вырвался вперед! Но дальше – пять кругов штрафа и финиш четвертым.
А Кантен Фийон Майе, словно и не замечал непредсказуемых порывов, и на каждом из рубежей методично закрывал одну мишень за другой, и так же методично поднимался по ступеням промежуточного протокола. Француз все рубежи провел без штрафа, и на финише очутился на первой позиции.
Отличную гонку преследования провел Дмитрий Пидручный. Сегодня у Пидручного шестой ход по дистанции, девятая скорострельность, восьмое чистое время преследования и подъем по ходу гонки с 33-го на 14-е место! Причем даже четыре круга штрафа не помешали нашему спортсмену.
Результаты гонки преследование
1. Кантен Фийон Майе (Франция) - 30.55,8 (0+0+0+0)
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) - +25,9 (0+1+0+0)
3. Симон Дестье (Франция) +47,3 (0+1+1+1)
14. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2.48,8 (0+1+2+1)
Ранее мы писали, что Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус.
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