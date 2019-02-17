Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-15 в гонке преследования

Победителем этапа Кубка мира стал француз Фийон Майе

Фийон Майе бежит к победе. Фото: AFP

Дмитрий Пидручный вошел в ТОП-15 в гонке преследования //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/88d/2ff/5c688d2ff1bfa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/88d/2ff/5c688d2ff1bfa.jpg 2019-02-17T00:23:04+02:00 Биатлон Победителем этапа Кубка мира стал француз Фийон Майе

Впервые в сезоне лидер Кубка мира в двух гонках подряд остается без пьедестала почета. В гонке преследования Бё-младшего остановила стрельба стоя. Хотя после двух чистых огневых рубежей Йоханнес не только ликвидировал 40-секундное стартовое отставание от лидеров, но и вырвался вперед! Но дальше – пять кругов штрафа и финиш четвертым.

А Кантен Фийон Майе, словно и не замечал непредсказуемых порывов, и на каждом из рубежей методично закрывал одну мишень за другой, и так же методично поднимался по ступеням промежуточного протокола. Француз все рубежи провел без штрафа, и на финише очутился на первой позиции.

Отличную гонку преследования провел Дмитрий Пидручный. Сегодня у Пидручного шестой ход по дистанции, девятая скорострельность, восьмое чистое время преследования и подъем по ходу гонки с 33-го на 14-е место! Причем даже четыре круга штрафа не помешали нашему спортсмену.

Результаты гонки преследование

1. Кантен Фийон Майе (Франция) - 30.55,8 (0+0+0+0)

2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) - +25,9 (0+1+0+0)

3. Симон Дестье (Франция) +47,3 (0+1+1+1)



14. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2.48,8 (0+1+2+1)

Ранее мы писали, что Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус.

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