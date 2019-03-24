Доротея Вирер стала обладательницей Хрустального глобуса
Впервые в истории итальянская биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира
Сегодня масс-стартом завершился биатлонный сезон у женщин. По его итогам общий зачет Кубка мира выиграла Доротея Вирер. Она стала первой представительницей Италии, которой удалось завоевать большой Хрустальный глобус.
Перед последней гонкой сезона подвинуть Вирер с первого места имела шанс ее подруга по команде Лиза Виттоцци, были математические шансы и у Анастасии Кузьминой. Однако на финише биатлонистки финишировали друг за другом – Кузьмина, Виттоцци, Вирер, что не сказалось на общую расстановку в итоговой таблице.
Зачет Кубка мира:
1. Доротея Вирер (Италия) – 904
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 882
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 870
...
35. Анастасия Меркушина (Украина) – 213
37. Юлия Джима (Украина) – 187
44. Елена Пидгрушная (Украина) – 146
46. Вита Семеренко (Украина) – 139
48. Валя Семеренко (Украина) – 117
70. Юлия Журавок (Украина) – 48
77. Яна Бондарь (Украина) – 37
Ранее мы писали, что французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить карьеру. Фуркад является чемпионом мира 2009 года в смешанной эстафете, на его счету три "серебра" и "бронза" мировых первенств. Он девять раз попадал на индивидуальный подиум этапов Кубка мира (0 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых) и 22 раза – в командных гонках (8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых), в его активе Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок сезона-2011/12.
Напомним, что на прошлой неделе завершился чемпионат мира по биатлону: все медалисты и результаты соревнований.
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