Доротея Вирер стала обладательницей Хрустального глобуса

Впервые в истории итальянская биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира

Вирер к медалям ЧМ добавила Хрустальный глобус. Фото: AFP

Доротея Вирер стала обладательницей Хрустального глобуса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/78b/386/5c978b386b7c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/78b/386/5c978b386b7c8.jpg 2019-03-24T15:51:31+02:00 Биатлон Впервые в истории итальянская биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира

Сегодня масс-стартом завершился биатлонный сезон у женщин. По его итогам общий зачет Кубка мира выиграла Доротея Вирер. Она стала первой представительницей Италии, которой удалось завоевать большой Хрустальный глобус.

Перед последней гонкой сезона подвинуть Вирер с первого места имела шанс ее подруга по команде Лиза Виттоцци, были математические шансы и у Анастасии Кузьминой. Однако на финише биатлонистки финишировали друг за другом – Кузьмина, Виттоцци, Вирер, что не сказалось на общую расстановку в итоговой таблице.

Зачет Кубка мира:

1. Доротея Вирер (Италия) – 904

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 882

3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 870

...

35. Анастасия Меркушина (Украина) – 213

37. Юлия Джима (Украина) – 187

44. Елена Пидгрушная (Украина) – 146

46. Вита Семеренко (Украина) – 139

48. Валя Семеренко (Украина) – 117

70. Юлия Журавок (Украина) – 48

77. Яна Бондарь (Украина) – 37

Ранее мы писали, что французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить карьеру. Фуркад является чемпионом мира 2009 года в смешанной эстафете, на его счету три "серебра" и "бронза" мировых первенств. Он девять раз попадал на индивидуальный подиум этапов Кубка мира (0 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых) и 22 раза – в командных гонках (8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых), в его активе Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок сезона-2011/12.

Напомним, что на прошлой неделе завершился чемпионат мира по биатлону: все медалисты и результаты соревнований.

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