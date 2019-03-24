Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Доротея Вирер стала обладательницей Хрустального глобуса

Сегодня, 15:51

Впервые в истории итальянская биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира

Вирер к медалям ЧМ добавила Хрустальный глобус
Вирер к медалям ЧМ добавила Хрустальный глобус. Фото: AFP
Доротея Вирер стала обладательницей Хрустального глобуса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/78b/386/5c978b386b7c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/78b/386/5c978b386b7c8.jpg Биатлон Впервые в истории итальянская биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира

Сегодня масс-стартом завершился биатлонный сезон у женщин. По его итогам общий зачет Кубка мира выиграла Доротея Вирер. Она стала первой представительницей Италии, которой удалось завоевать большой Хрустальный глобус.

Перед последней гонкой сезона подвинуть Вирер с первого места имела шанс ее подруга по команде Лиза Виттоцци, были математические шансы и у Анастасии Кузьминой. Однако на финише биатлонистки финишировали друг за другом – Кузьмина, Виттоцци, Вирер, что не сказалось на общую расстановку в итоговой таблице.

Зачет Кубка мира:

1. Доротея Вирер (Италия) – 904
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 882
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 870
...
35. Анастасия Меркушина (Украина) – 213
37. Юлия Джима (Украина) – 187
44. Елена Пидгрушная (Украина) – 146
46. Вита Семеренко (Украина) – 139
48. Валя Семеренко (Украина) – 117
70. Юлия Журавок (Украина) – 48
77. Яна Бондарь (Украина) – 37

Ранее мы писали, что французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить карьеру. Фуркад является чемпионом мира 2009 года в смешанной эстафете, на его счету три "серебра" и "бронза" мировых первенств. Он девять раз попадал на индивидуальный подиум этапов Кубка мира (0 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых) и 22 раза – в командных гонках (8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых), в его активе Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок сезона-2011/12.

Напомним, что на прошлой неделе завершился чемпионат мира по биатлону: все медалисты и результаты соревнований.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кубок мира по биатлону, биатлонистка, Доротея Вирер

Вы сейчас просматриваете новость " Доротея Вирер стала обладательницей Хрустального глобуса". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Из-за похорон Началовой соцсети осудили российскую эстраду

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

«Зеленский готов сняться»: росСМИ о выборах в Украине

Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру
Загрузка...

Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе

Вчера, 11:06

Владимир поразил публику своей формой. Все в один голос говорят: "Он похудел!"

"Мы не дали забить чемпионам Европы!": Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией

Вчера, 10:37

Главный тренер сборной Украины оценил, насколько Коноплянка и Марлос справились с новой ролью в команде

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

22 марта, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

22 марта, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места

22 марта, 08:54

15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники

В России умерла известная советская актриса

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Документалка про менструацию получила Оскар