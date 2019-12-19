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Дружно топтали кашу: на искусственном снегу Кубка мира Пидручного и Приму подвела стрельба

19 декабря, 16:48

Лучше всех приспособился к французской трассе чемпион мира 2017 года немец Долль

Артем Прима

Артем Прима

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Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси начался сегодня с мужской эстафеты. Из-за отсутствия снега во Франции соревнования были под угрозой переноса, но организаторы нашли выход – завезли в Альпы искусственный снег. Ранее мы уже рассказывали, как французы боролись с природой, чтобы принять Кубок мира по биатлону.

Но, как рассказывал перед гонкой лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, искусственный снег быстрее разбивается, становится зернистым, а при плюсовой температуре превращаются в кашу. Поэтому, чтобы не бежать по каше, все лидеры сезона заявились в первую группу. А Пидручный и вовсе открывал спринт, получив первый номер. Но украинского чемпиона мира подвела стрельба – два промаха – и после финиша он оказался на 18 месте.

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Хороший разгон был у Артема Примы, но он дважды выстрелил в "молоко" на стойке и пришел только 34-м.

"Три попал, думал, что остальные тоже попаду, но чуть-чуть, видимо, поспешил с четвертым и пятым выстрелом, – сказал после гонки Прима. – Недоволен стрельбой, с начала сезона она не идет, но надеюсь, что, съездим домой, морально отдохнем несколько дней, и после Нового года она улучшится".

В горе-снегу закапывался и лидер общего зачета Йоханнес Бе, которого после двух промахов не выручил даже стремительный ход. Норвежец оказался за пределами пьедестала – четвертый, хотя и сегодня был самый быстрый. А вот француз Мартен Фуркад, промазавший дважды, и вовсе на 12 месте.

Выиграл немец Бенедикт Долль, прошедший спринт с двумя нулями. Не даром он был чемпионом мира 2017 года как раз на этой дистанции. При этом было видно, насколько угадали со смазкой в команде Германии – их лыжи катили даже по мокрой каше из снега. Старший Бе завоевал "серебро", а "бронзу" взял на своем домашнем этапе Кентен Фийон Майе. Все призеры были предельно точны на огневых рубежах. Завтра спринт в Анси побегут женщины.

Кубка мира по биатлону. Анси
Вторник. 19 декабря
Мужчины. Спринт
1. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) – 23:22,1
2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) – +9,4
3. Кентен Фийон Майе (Франция, 0+0) – +11,3
...18. Дмитрий Пидручный (1+1) +1.03,0
31. Антон Дудченко (0+0) +1.17,9
34. Артем Прима (0+2) +1.27,1
39. Руслан Ткаленко (1+0) +1.36,8
69. Артем Тищенко (1+0) +2.34,3

Смотрите также сюжет о том, что Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный представят Украину в традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене

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Источники: Сегодня|Спорт , IBU

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