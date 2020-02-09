Двенадцать надежд Украины: объявлен состав нашей сборной на чемпионат мира по биатлону

Тренеры сборной Украины по биатлону утвердили заявку сборной Украины на чемпионат мира в итальянском Антхольце, который состоится 13-23 февраля. Вакантные места резервистов заняли Юлия Журавок и Руслан Ткаленко. Ранее мы рассказывали, что из-за вируса в Китае отменили тестовые гонки по биатлону по программе зимних Олимпийских игр.
Состав женской сборной Украины по биатлону на ЧМ-2020
- Елена Пидгрушная
- Юлия Джима
- Валя Семеренко
- Вита Семеренко
- Анастасия Меркушина
- Юлия Журавок
Состав мужскойсборной Украины по биатлону на ЧМ
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Сергей Семенов
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цымбал
Ранее мы писали, что грянул первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи. "Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", – высказался тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон
Напомним, в прошлом году на этапе Кубка мира в Антхольце половина шведской команды пострадала от желудочно-кишечного расстройства.
Также мы рассказывали, что на биатлонном ЧМ у Украины – минус конкурентка. У чешки Вероники Витковой обострились хронические проблемы со здоровьем – и она вынуждена пропустить главные соревнования года.
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