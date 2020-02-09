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Двенадцать надежд Украины: объявлен состав нашей сборной на чемпионат мира по биатлону

9 февраля, 17:27

Главные соревнования года у стреляющих лыжников пройдут с 13 по 23 февраля в Италии

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Тренеры сборной Украины по биатлону утвердили заявку сборной Украины на чемпионат мира в итальянском Антхольце, который состоится 13-23 февраля. Вакантные места резервистов заняли Юлия Журавок и Руслан Ткаленко. Ранее мы рассказывали, что из-за вируса в Китае отменили тестовые гонки по биатлону по программе зимних Олимпийских игр.

Состав женской сборной Украины по биатлону на ЧМ-2020

  • Елена Пидгрушная
  • Юлия Джима
  • Валя Семеренко
  • Вита Семеренко
  • Анастасия Меркушина
  • Юлия Журавок

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

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Состав мужскойсборной Украины по биатлону на ЧМ

  • Дмитрий Пидручный
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Сергей Семенов
  • Руслан Ткаленко
  • Богдан Цымбал

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что грянул первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи. "Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", – высказался тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон

Напомним, в прошлом году на этапе Кубка мира в Антхольце половина шведской команды пострадала от желудочно-кишечного расстройства.

Также мы рассказывали, что на биатлонном ЧМ у Украины – минус конкурентка. У чешки Вероники Витковой обострились хронические проблемы со здоровьем – и она вынуждена пропустить главные соревнования года.

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Источник: biathlon.com.ua

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