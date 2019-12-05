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Героиня классики: Джима после болезненного столкновения принесла Украине первую медаль Кубка мира

5 декабря, 19:04

Юлия без единого промаха прошла все четыре стрельбы, но пропустила вперед реактивную француженку

Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Сегодня на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде прошла индивидуальная гонка у женщин, которая принесла Украине первую медаль в нынешнем сезоне. Юлия Джима, которая пропустила предыдущие гонки в Швеции из-за столкновения лоб в лоб на тренировке с другой спортсменкой, восстановилась после травмы и вырвала серебро в биатлонной классике.

Под то начинавшимся, то прекращавшимся снегом Джима показала просто фантастическую стрельбу и до конца претендовала даже на победу. Но, видимо, все-таки сказалось и недавнее повреждение и украинке очень тяжело дался последний круг. В итоге Юлия все-таки пропустила вперед француженку Жюстин Бреза, которая развила невероятную скорость, выиграв с двумя минутками штрафа.

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Индивидуальная гонка. Женщины
1. Жюстин Бреза (2+0+0+0) 42:35,1
2. Юлия Джима (0+0+0+0) +11,1
3. Жюлья Симон (0+0+0+2) +17,7
...21. Дарья Блашко (2+0+0+0) +2:50,9
28. Вита Семеренко (0+1+0+2) +3:37,4
31. Анастасия Меркушина (0+0+1+2) +3:57,0
57. Валя Семеренко (1+1+2+1) +5:34,4

Подниматься на пьедестал на первом этапе Кубка мира и именно в индивидуалке становится для Юлии хорошей традицией – в прошлом году она выиграла гонку на 15 км в словенской Поклюке. Отметим, что вчера в мужской индивидуальной гонке победил Мартен Фуркад, а весь подиум оказался французским.

Напомним, перед зимней частью сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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Кубок мира по биатлону Юлия Джима биатлонистка сборная Украины по биатлону серебро

Источник: Сегодня|Спорт

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