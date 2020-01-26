Джима в масс-старте чудо не сотворила, а элитную гонку в Поклюке выиграла шведка Эберг

Единственная украинка в последней гонке турнира в Словении сделала три промаха и финишировала 25-й

Юлия Джима / Фото: Reuters

Сегодня закрывается шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Эти соревнования стали последними перед февральским чемпионатом мира в Италии. В воскресенье состоялись две элитные гонки с массовым стартом. Как мы сообщали, украинцы неудачно выступили в масс-старте в Поклюке: Дмитрий Пидручный финишировал 28-м, Артем Прима – 29-м.

На женской дистанции 12,5 км Украину представляла только Юлия Джима, занимающая 31-е место в общем зачете Кубка мира. Киевлянка сделала один промах на первой стрельбе и после стартового круга проигрывала шведке Ханне Эберг уже 51 секунду. Повторила Джима этот "трюк" и на второй стрельбе лежа, после которой ее отставание от лидера составляло уже более полутора минут, и гонка для украинки превратилась в "тренировку с повышенной ответственностью".

Читайте, как Украина стала пятой в одиночной смешанной эстафете- этот результат оказался для наших лучшим на турнире в Словении.

Реклама

На третьем огневом рубеже, где уже стреляли стоя, Юлия вновь сделала один неточный выстрел. Но это не та стабильность, которой можно гордиться. Видимо, украинка это осознала и последнюю стрельбу провела "чисто". В итоге это позволило Джиме занять 25-е место среди 30 участниц с отставанием от победительницы почти в три минуты.

Золотую ж медаль в финишном створе разыграли Ханна Эберг и Лиза Виттоцци: шведка убежала-таки от итальянки и отпраздновала победу. Третьей гонку закончила француженка Анаис Бескон.

Смотрите, как украинцы попали в топ-6 этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама