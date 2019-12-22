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Единственный украинец не вошел в ТОП-20 масс-старта на Кубке мира

22 декабря, 14:26

Победителем гонки с массовым стартом стал Йоханнес Бе

Йоханнес Бе

Йоханнес Бе / Фото: Reuters

В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси Ле-Гран-Борнане состоялась мужская гонка с масс-стартом. Уже традиционно гонка прошла под проливным дождем. В таких условиях лучше всех себя проявил норвежец Йоханнес Бе. С первых секунд он захватил лидерство в гонке и с каждым метром увеличивал отрыв. Даже промах во время третьей стрельбы не помешала ему прийти к финишу первым.

Второе место досталось Эмильену Жаклену из Франции. Он также допустил один промах, но отстал от Бе более, чем на 40 секунд. Третьим финишировал брат Йоханнеса Тарьей Бе.

Единственный украинец Дмитрий Пидручный первую половину гони прошел, удерживая позиции в ТОП-20, но на двух оставшихся огневых рубежах украинец допустил по одному промаху, что в итоге откинуло его на 23-е место. К слову, накануне Пидручный попал в топ-20 гонки преследования, но остался недовольным своей стрельбой.

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Результаты мужского Масс-старта, Кубок мира по биатлону:

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  • 1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) (0+0+1+0) 41:36,3
  • 2. Эмильен Жаклен (Франция) (0+0+1+0) +42,1
  • 3. Тарьей Бе (Норвегия) (0+0+0+1) +51,8
  • ...
  • 23. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+0+1+1) +4:12,1

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Источник: Сегодня|Спорт

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