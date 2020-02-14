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Ее не догонят: немка Дениз Херрманн – самая быстрая биатлонистка планеты

14 февраля, 08:51

Из украинок самую высокую скорость демонстрирует Валентина Семеренко

Дениз Херрманн

Дениз Херрманн / Фото: Reuters

В пятницу, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Италии – второй соревновательный день. Сегодня состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Вчера же, как мы сообщали, Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате мира: на последней стрельбе неудачно отработал Дмитрий Пидручный.

Тем временем статистики и секундометристы просчитали скорость биатлонистов на дистанции. Интересно, что по итогам шести этапов Кубка мира самой быстрой, вопреки ожиданиям, оказалась не Кайса Макаряйнен, а Дениз Херрманн. "Финская ракета" уступает немке 0,3 секунды на километре дистанции. Третья по скорости – француженка Жюстин Бреза (+0,67 сек.). А лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тирил Экхофф – четвертая (+0,69).

Читайте все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав сборной Украины и интересные факты.

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У украинок со скоростью, к сожалению, не складывается. Самые быстрые из наших – Валентина Семеренко и Юлия Джима – проигрывают Херрманн ходом 6,95 сек. и 7,01 сек. Далее расположились: Елена Пидгрушная (+7,32), Вита Семеренко (+8,40), Надежда Белкина (+10,53), Анастасия Меркушина (+12,29), Дарья Блашко (+15,67) и Юлия Журавок (+16 сек.).

Читайте о том, что украинская биатлонистка не доехала на чемпионат мира. Журавок задержалась на Кубке IBU.

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Источник: UA:Біатлон

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