Елена Пидгрушная без промахов отстала от Анаис Бескон почти на полминуты

Сборная Украины по биатлону провела контрольную тренировку на сборе в Швейцарии

Женская сборная Украины по биатлону проводит заключительный подготовительный сбор в швейцарском Ленцерхайде перед стартом сезона Кубка мира 2 декабря. Там сегодня состоялась контрольная тренировка с участием наших биатлонисток, а также сильнейших спортсменок Франции, Словакии, Швейцарии, Польши и Литвы.

Это была возможность для биатлонисток и их тренеров проверить свои возможности на фоне сильных соперниц за 10 дней до старта Кубка мира (в словенской Поклюке). Гонка проводилась в формате спринта, ее выиграла француженка Анаис Бескон, которая не допустила ни одного промаха и быстро прошла всю трассу.

Второй результат показала наша Елена Пидгрушная, которая тоже не допускала промахов, но трассу в целом преодолела почти на 28 секунд (27,9) медленнее.

Вита Семеренко – 5-я (без промахов, отставание 37,7 секунды), Юлия Журавок – 15-я (один промах, +1:49,3), Кристина Дмитренко – 24-я (один промах, +3:45,2), Любовь Кипяченкова (три промаха, +4:47,2).

Отметим, что параллельно Юлия Джима выиграла контрольный спринт в Австрии с одним промахом, почти на 13 секунд опередив ближайшую преследовательницу. Анастасия Меркушина отстала на 57 секунд.