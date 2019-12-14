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Елена Пидгрушная об эстафете: "Для медали не хватило одного точного выстрела"

14 декабря, 16:28

Украинская биатлонистка рассказала, как себя чувствовала в сегодняшней гонке Кубка мира в Австрии

Елена Пидгрушная едва не завезла Украину в призеры

Елена Пидгрушная едва не завезла Украину в призеры

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Сборная Украины заняла четвертое место в женской эстафетной гонке 4х6 км в субботу на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На последнем круге Елена Пидгрушная уступила третью позицию быстрой швейцарке Лене Хекки, хотя упрекнуть капитана в этом язык не повернется, ведь перед этим тернополянка буквально вытащила команду из конца первой десятки в группу лидеров.

Сама Пидгрушная была довольна своим выступлением, хотя и чувствовала осадок, что не удалось вскочить в тройку призеров:

"К сожалению, камбэк не совсем удался, ведь на пьедестал мы не пробились. После вчерашнего спринта я нормально восстановилась, чувствовала, что силы на эстафету есть. Не могу сказать, что я выдохлась после последнего огневого рубежа, когда меня обходила швейцарка. Ведь я также после стрельбы довольно быстро шла по дистанции. Я видела, что Хекки заканчивала наматывать штрафной круг и понимала, что сейчас за спиной будет сильный соперник. При этом очень надеялась, что она будет еще больше замученной после штрафного круга, чем, я, но вышло по-другому. Вряд ли я волновалась. А попасть на подиум помешал промах на стрельбе стоя. Это абсолютно рабочая ошибка".

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биатлон Эстафета Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная Хохфильцен

Источник: biathlon.com.ua

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