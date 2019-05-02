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Елена Пидгрушная продолжит спортивную карьеру, несмотря на недавние проблемы с сердцем

2 мая, 20:17

При обследовании врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом

Елена Пидгрушная
Елена Пидгрушная. Фото: AFP

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная сможет продолжить карьеру после того, как врачи выявили у нее проблемы с сердцем. В феврале сообщалось, что спортсменка вынуждена досрочно завершить сезон по рекомендации врачей, которые диагностировали у нее острую стадию миокардита – воспаления сердечной мышцы.

При обследовании врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом, и Пидгрушная уже на первом тренировочном сборе сможет работать наравне с другими спортсменками.

"После консультаций президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, тренеров команды и самой спортсменки принято решение, что предсезонную подготовку Пидгрушная будет проводить в общей группе под руководством Валерия Лесникова, Владимира Махлаева и Александра Беланенко", – говорится в сообщении на сайте biathlon.com.ua.

В феврале 32-летняя биатлонистка заявляла, что если бы она не завершила сезон, "последствия могли бы быть катастрофическими, вплоть до инвалидности или даже летального исхода".

Пидгрушная – чемпионка Олимпийских игр-2014 в эстафете, чемпионка мира 2013 года.

Напомним, что на днях спортивную общественность шокировала новость о том, что 37-летний вратарь "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт прямо на тренировке своего клуба. Ему была сделана операция, футболисты восстанавливается.

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Тег биатлон, Елена Пидгрушная, биатлонистка

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Источники:

Сегодня|Спорт , biathlon.com.ua

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