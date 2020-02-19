Элитную гонку с массовым стартом от Украины побежит только Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Чемпионат мира по биатлону в Италии подошел к экватору: в Антхольце-Антерсельве провели шесть гонок. При этом на турнире еще состоится только одна личная гонка у представительниц прекрасного пола. В воскресенье 30 лучших биатлонисток мира будут соревноваться в масс-старте. Во вторник Вирер выиграла индивидуальную гонку чемпионата мира, а наша Анастасия Меркушина заняла 11-е место, хотя могла подняться и выше.

Отбор в гонку с массовым стартом довольно жесткий: путевки туда получают первые 15 биатлонистов из общего зачета Кубка мира и все призеры нынешнего мирового форума. Дополняют топ-30 лучшие спортсменки личных гонок в Антхольце. Таким образом, от Украины в элиту пробилась только Елена Пидгрушная. Капитан нашей команды стала четвертой в спринте и 13-й в гонке преследования. А "индивидуалку" она не бежала, чтобы поберечь силы для классической эстафеты.

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Немного не хватило для попадания в масс-старт Вите Семеренко и Юлии Джиме – всего три очка. Пока что они числятся среди запасных.

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