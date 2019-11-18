Есть окончательный состав Украины на Кубок мира по биатлону, в котором нет чемпионки Сочи-2014

Джима в строю, а Вите Семеренко к старту в Эстерсунде помогает готовиться сын Марк

Женская сборная Украины по биатлону / Фото: AFP

После стартов на открытом Кубке Норвегии в Шушене украинские тренеры окончательно определились с составом нашей команды на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, который стартует 30 ноября. Ранее мы сообщали, что на пятки Семеренко и Джиме наступает экс-белоруска Блашко.

Мужская сборная: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

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Женская сборная: Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко

Бросается в глаза отсутствие в составе экс-капитана команды, олимпийской чемпионки-2014 Елены Пидгрушной. По информации Biathlonnews, Пидгрушная выступит на этапе Кубка IBU в том же Шушене. Ранее состав на Кубок мира назвал президент ФБУ Владимир Брынзак: "Думаю, что на Кубок мира отправятся Валя и Вита, Джима, Меркушина".

Вите Семеренко готовиться к сезону помогает сын Марк

Стартовый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Смотрите полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

Также президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о комплексе, который строится в Буковеле, и когда он сможет принять ближайшие соревнования.

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