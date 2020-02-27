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"Это были классные эмоции, супер!" – Меркушина о завоевании медали чемпионата Европы по биатлону

27 февраля, 15:31

Украинцы поднимаются на пьедестал в каждой гонке в Беларуси

Наша сборная довольно успешно выступает на континентальной биатлонном форуме в Раубичах. Хотя, как известно, выступают тут далеко не самые титулованные биатлонисты. Сегодня, как мы сообщили, Украина взяла "бронзу" в одиночной эстафете чемпионата Европы. Награды получили Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко.

После финиша Настя поделилась эмоциями от выступления:

"Сегодня я не шла на полных парах потому, что знала, что здесь длинный спуск, затем длинный подъем – могли затрястись ноги. Промах стоя... Знаете, я уже шла на стрельбу и думала: "Боже, только б не Эстерсунд, только б не Эстерсунд!". Потому что опять первая установка и левый ветер, а когда левый ветер дует и ударяется о стену, он разворачивается и идет обратно. Понять, как правильно сработать, очень трудно: выбивает винтовку из рук и она болтается. Надо было стать и медленнее стрелять, а мне это неудобно... Чему я буду учить Руслана? (Смеется). Он уже не маленький, все понимает. Думаю, он достаточно опытный в биатлоне и также боец! Мне очень приятно было наблюдать за его борьбой на последнем круге! Классные эмоции, супер!"

Читайте о том, что сестры Семеренко вошли в пятерку долгожителей-медалистов чемпионатов мира.

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В 16:00 в Раубичах стартует смешанная эстафета. Украину в ней представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Смотрите, как награждали Меркушину и ее подруг по команде бронзовыми медалями чемпионата мира

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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