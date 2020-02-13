"Это было глупо": сексуальная фаворитка ЧМ по биатлону ответила на обвинения партнерши в симуляции

Итальянка Вирер заявляет, что всегда выкладывается ради команды. Посмотрим, улягутся ли после этого страсти

Доротея Вирер / Фото: Instagram

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Перед чемпионатом мира по биатлону, который стартует сегодня в итальянском Антхольце, хозяев соревнований продолжают сотрясать внутрикомандные дрязги. Накануне первой гонки ЧМ победительница предыдущего сезона Кубка мира Доротея Вирер отреагировала на обвинения партнерши по сборной Италии Лизы Виттоцци, ранее заявившей, чтоВирер симулировала травму, чтобы пропустить эстафету на ЧМ-2019 в Эстерсунде. Напомним, Лиза также сказала, что не считает Доротею своей подругой.

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Доротея Вирер / Фото: AFP

Лиза Виттоцци/Фото Sportschau

Лиза Виттоцци / Фото: Instagram

"Это очень глупо, – сказала в ответ на обвинения Лизы Виттоцци Доротея Вирер, которую считают одной из самых красивых биатлонисток мира. – Но я не думаю об этом. Конечно, я немного расстроилась после ее слов. Не знаю, думает ли она и сейчас об этом. Для меня командная работа очень важна. Я выросла на эстафетах, взяла первую медаль в этой гонке. Думаю, у меня хорошие отношения со всеми в команде. Иногда мы спорим, но это нормально, когда проводишь вместе целый год. Мы больше как семья. Чувствую, что я хороша в команде, и всегда выкладываюсь по полной ради нее"

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