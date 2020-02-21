"Это ошибка всех тренеров", – наставник мужской сборной по биатлону обиделся на коллег из женской команды

Пятница на чемпионате мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве – второй выходной перед последними стартами в субботу и воскресенье. Завтра в Италии состоятся классические эстафеты, а послезавтра – гонки с массовым стартом. Накануне украинцы стали десятыми в одиночной смешанной эстафете чемпионата.

Тренер мужской сборной Юрай Санитра оказался сильно недоволен таким выступлением и раскритиковал коллег из женской команды:

"Жалко, что на чемпионате мира мы показали худший результат в этом сезоне в сингл-микстах. Очень сильно хотели бороться: минимум за шестерку, а при доле везения – и за подиум. Выделю два важных аспекта, почему это не получилось. Первое: с самого начала не было контакта с теми, которые боролись впереди. После второго круга была возможность подтянуться. Дима очень хорошо пробежал свой круг, было 14 секунд от лидера. А после первой стрельбы лежа у Насти была разница очень большая. Там уже было возможно бороться только за шестерку или восьмерку. Нужно было бежать на уровне своего максимума и стрелять хорошо. Восемь запасных – это много. Я думаю, тактически неправильно, что Настя бежала индивидуальную гонку. Надо было хорошо подготовиться к этому старту. Я видел, что Настя была уставшая и очень много потеряла. Думаю, что это ошибка не только личного тренера. Это ошибка всех тренеров".

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Пока что лучшим результатом украинцев в Антхольце остается четвертое место Елены Пидгрушной в спринте.

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