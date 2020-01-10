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Фуркад опять вернулся: француз выиграл спринт под дождем без сопротивления Бе и Пидручного

10 января, 16:51

Лучшим у украинцев стал Артем Прима, а старший Бе возвращался, чтобы пробежать штрафной круг

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад / Фото: Reuters

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Со снегом биатлонистам на нынешнем Кубке мира не везет. После мучений в искусственном снегу Анси на третьем этапе, и в Оберхофе не особо легче. Если женщины во вчерашнем спринте боролись в первую очередь с туманом, который ухудшал видимость, то мужчинам все испортил дождь. Из-за ливня в Оберхофе к гонке была подготовлена только часть трассы, организаторы этапа изменили длину кругов и ребята бежали по такому маршруту: 2,5 км – стрельба лежа – 2,5 км – 2,5 км – стрельба стоя – 2,5 км.

Отметим, что этот этап, как и последующие два, пропускает прошлогодний победитель и лидер текущего Кубка мира норвежец Йоханнес Бе, который готовится стать отцом. И его отсутствием сполна воспользовался главный конкурент француз Мартен Фуркад, прошедший дистанцию не только без промахов, но и с лучшим ходом. Вторым стал партнер Фуркада по команде Эмельен Жаклен, что говорит и о хорошей работе смазчиков французской сборной, которые придумали, как бороться с этой мокрой кашей на трассе.

Мог вмешаться в борьбу за награды Тарьей Бе, но он не только промазал на стойке, но и сначала забыл пойти на штрафной круг, из-за чего потом пришлось возвращаться и потерять еще больше времени.

Пропускал спринт и капитан нашей мужской команды Дмитрий Пидручный, занимавший 18-е место в общем зачете Кубка мира. 4 января Пидручный второй раз стал отцом – жена Ольга родила ему сына, которого назвали Владимиром. И тренер сборной Украины Юрай Санитра предоставил биатлонисту три дня отпуска, чтобы он мог навестить семью. Зато первую гонку на Кубке мира с марта 2019 года бежал экс-лидер "сине-желтых" Сергей Семенов, который сильно загнал себя в олимпийский сезон и до сих пор пытается привести себя в порядок. Но пока только место в ТОП-50. Лучшим из украинцев стал Артем Прима, который при одной ошибке на стрельбе финишировал весьма высоко – 15-м.

Завтра в Оберхофе эстафеты и обещают значительное похолодание.

Смотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

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спринт Кубок мира по биатлону Сергей Семенов Дмитрий Пидручный Мартен Фуркад сборная Украины по биатлону Оберхоф

Источники: Сегодня|Спорт , IBU

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