Фуркад выиграл индивидуальную гонку чемпионата мира, украинцы – вне ТОП-30

Французский гонщик выиграл у Йоханнеса Бе менее минуты

На чемпионате мира по биатлону в Италии состоялась мужская индивидуальная гонка. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Француз допустил один промах на четырех огневых рубежах, но почти на минуту опередил норвежца Йоханнеса Бе, который сделал два промаха. Третье место досталось еще одному норвежцу Доминику Ландертингеру.

Интересно, что единственным, кто сумел пройти всю дистанцию без промахов, стал американец Лейф Нордгрен, но он финишировал всего лишь восьмым.

Еще ниже оказались представители Украины. При этом, все наши биатлонисты сделали по четыре промаха: Сергей Семенов в итоге финишировал 31-м, Артем Прима пришел к финишу 36-м, Руслан Ткаленко стал 44-м, а Артем Дудченко – 68-м.

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Результаты индивидуально гонки:

1. Мартен Фуркад (0+0+0+1) 49:43,1

2. Йоханнес Тингнес Бе (1+0+0+1) +57,0

3. Доминик Ландертингер (0+0+0+1) +1:22,1

...

31. Сергей Семенов (2+1+1+0) +5:14,3

36. Артем Прима (0+1+2+1) +5:34,1

44. Руслан Ткаленко (2+0+1+1) +6:29,9

68. Антон Дудченко (1+1+0+2) +8:11,1

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Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускал индивидуалку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

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