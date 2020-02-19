Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Фуркад выиграл индивидуальную гонку чемпионата мира, украинцы – вне ТОП-30

19 февраля, 17:10

Французский гонщик выиграл у Йоханнеса Бе менее минуты

На чемпионате мира по биатлону в Италии состоялась мужская индивидуальная гонка. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Француз допустил один промах на четырех огневых рубежах, но почти на минуту опередил норвежца Йоханнеса Бе, который сделал два промаха. Третье место досталось еще одному норвежцу Доминику Ландертингеру.

Интересно, что единственным, кто сумел пройти всю дистанцию без промахов, стал американец Лейф Нордгрен, но он финишировал всего лишь восьмым.

Еще ниже оказались представители Украины. При этом, все наши биатлонисты сделали по четыре промаха: Сергей Семенов в итоге финишировал 31-м, Артем Прима пришел к финишу 36-м, Руслан Ткаленко стал 44-м, а Артем Дудченко – 68-м.

Реклама

Результаты индивидуально гонки:
1. Мартен Фуркад (0+0+0+1) 49:43,1
2. Йоханнес Тингнес Бе (1+0+0+1) +57,0
3. Доминик Ландертингер (0+0+0+1) +1:22,1
...
31. Сергей Семенов (2+1+1+0) +5:14,3
36. Артем Прима (0+1+2+1) +5:34,1
44. Руслан Ткаленко (2+0+1+1) +6:29,9
68. Антон Дудченко (1+1+0+2) +8:11,1

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускал индивидуалку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Смотрите видео казуса, который случился с Пидручным в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Мартен Фуркад чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10Биатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследования
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследованияБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...