Футболисты смеются: опубликовали заработки звезд биатлона на чемпионате мира в Италии

В воскресенье в Антхольце-Антерсельве завершился мировой биатлонный форум. Мы писали ,что Норвегия стала победителем командного зачета чемпионата мира по биатлону. Также журналисты подсчитали и заработки спортсменов.

Самый большой куш сорвала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. В ее активе – две бронзовые медали и пять золотых, из которых две – в личных гонках. Сумма ее призовых составила 99 тысяч евро. Вторая по доходам – итальянка Доротея Вирер (83,35 тысячи евро), которая выиграла два "золота" и два "серебра". Также учли бонусы за выход на старт в желтой майке лидера Кубка мира.

Норвежец Йоханнес Бе получит больше всего призовых среди мужчин – 90,5 тысячи евро. На счету Бе три золотые и три серебряные медали, а также одно пятое место. Второе место занимает француз Мартен Фуркад, который победил в индивидуальной гонке и взял эстафетное "золото", а также стал третьим в спринте – 66,7 тысячи евро с учетом бонусов за гонки в желтой майке лидера Кубка мира.

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Призовой фонд чемпионата составлял 1 миллион 200 тысяч евро. За победу в личной гонке полагались 25 тысяч евро, в эстафетах – по 7 тысяч каждому в составе победившей команды. Далее деньги распределялись по мере убывания между 20 лучшими в личных гонках и топ-6 команд в эстафетах.

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