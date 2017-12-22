Габриэла Коукалова стала спортсменкой года в Чехии

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла в голосовании на звание лучшего спортсмена страны в 2017 году.

По результатам опроса спортивных журналистов Чехии Коукалова опередила чемпионку мира по метанию копья Барбору Шпотакову и теннисистку Каролину Плишкову, которая возглавляла рейтинг WTA на протяжении восьми недель.

Коукалова на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене завоевала полный комплект медалей: "золото" выиграла в спринте, "серебро" – в индивидуальной гонке и "бронзу" – в гонке преследования. По итогам сезона-2016/17 чешская биатлонистка стала второй в общем зачете Кубка мира, на ее счету 14 призовых мест (5-6-3).

Начало сезона-2017/18 чешка пропускает из-за проблем с ногами. На пресс-конференции после вручения награды было объявлено, что Габриэла Коукалова скажет о том, выступит ли на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, в середине января.

Кстати, российские фанаты в соцсетях обзывают Коукалову, призвавшую отстранить Россию от зимней Олимпиады за нарушение антидопинговых правил.