Где и когда смотреть биатлонные эстафеты в субботу с медальными шансами для Украины

25 января на этапе Кубка мира в Поклюке проходят две гонки - список трансляций и котировки на пьедестал

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В субботу, 25 января, на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке состоятся две эстафеты – одиночный микст стартует в 14:15 по киевскому времени, а смешанная эстафета – в 16:00. В обеих случаях шансы наших спортсменов на медали оцениваются довольно высоко. Напомним, накануне украинский биатлонист почувствовал тошноту во время гонки на 20 км.

Где смотреть биатлонные гонки 25 января. Трансляции одиночного микста (14:15) и смешанной эстафеты (16:00) в прямом эфире можно посмотреть на канале UA:Перший. Также гонки показывают "Евроспорт", "Беларусь 2" и "Матч ТВ".

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Состав Украины на одиночную смешанную эстафету

Дмитрий Пидручный

Анастасия Меркушина

Елена Пидгрушная

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Состав Украины на смешанную эстафету

Артем Тищенко

Артем Прима

Юлия Джима

Елена Пидгрушная

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Прогноз на гонки 25 января. В одиночном миксте (начало – в 14:15) украинская команда – шестой, по котировкам букмекеров, претендент на победу (коэффициент 10.0) и попадание на пьедестал (2.75). Выше нас котируются Франция (2.95/1.45), Германия (4.15/1.65), Австрия (4.30/1.75), Норвегия (4.15/1.95) и Италия (7.75/2.25).

Что касается смешанной эстафеты (начало – в 16:00), тот тут Украина по котировкам – четвертый претендент на победу (коэффициент 20.0) и попадание на пьедестал (2.50). Главные фавориты здесь – Франция (1.65/1.10), Германия (8.00/1.70) и Россия (10.0/2.00).

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Смотрите, как ранее мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

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