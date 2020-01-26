Где и когда смотреть биатлонные масс-старты в воскресенье на этапе Кубка мира в Поклюке

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В воскресенье, 26 января, состоятся заключительные гонки шестого этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. В 13:15 по киевскому времени начнется мужской масс-старт, а 16:00 – женский.

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Где смотреть биатлонные гонки 26 января. Трансляции мужского масс-старта (13:15) и женского (16:00) в прямом эфире можно посмотреть на канале UA:Перший. Также гонки показывают "Евроспорт 1/2", "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

Кто представляет Украину. В мужском масс-старте от Украины выступают Дмитрий Пидручный и Артем Прима. В женском – олимпийская чемпионка-2014 Юлия Джима.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua Реклама

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Юлия Джима / Фото: Getty Images В тренде Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

Котировки на мужской масс-старт (13:15). Главными претендентами на победу у мужчин букмекеры называют норвежца Йоханнеса Бе (коэффициент на его выигрыш – 2.20), француза Мартена Фуркада (3.30) и еще одного представителя Франции Кантена Фийон-Майе (4.85). Украинец Дмитрий Пидручный у аналитиков – 17-й претендент на "золото". Одна поставленная на его успех гривна может принести 67-кратную отдачу.

Котировки на женский масс-старт (16:00). Тройку главных фаворитов женской гонки составили немка Дениз Херрманн (3.50), итальянка Доротея Вирер (5.00) и шведка Ханна Эберг (5.50). Что касается украинки Юлии Джимы, то она, как и Дмитрий Пидручный в мужском масс-старте, расценивается как 17-й претендент на "золото". Коэффициент на ее победу в женском масс-старте равен 50.0.

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Отметим, что в женском масс-старте не принимает участия лидер нашей сборной Елена Пидгрушная. Накануне опасное движение Пидгрушной с оружием привело к дисквалификации Украины в смешанной эстафете. На огневом рубеже Елена сместилась с одного коврика на другой с винтовкой в руках. А это категорически запрещено, оружие при переходах нужно носить на плечах.

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