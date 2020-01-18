Где и когда смотреть мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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В субботу, 18 января, в немецком Рупольдинге в рамках биатлонного Кубка мира состоится одна из самых интригующих гонок – мужская эстафета 4х7.5 км. Начало – в 15:15 по киевскому времени. Напомним, накануне Украина шла на подиум женской эстафеты, но в итоге закрыла ТОП-6.

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Состав сборной Украины на эстафету 18 января. На первом этапе у нашей команды побежит Артем Тищенко, на втором – Артем Прима, на третьем – Антон Дудченко, а закрывать гонку будет лидер мужской команды – Дмитрий Пидручный.

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Где смотреть мужскую эстафету 18 января. В прямом эфире трансляцию гонки покажет канал UA:Перший. Начало – в 15:10 по киевскому времени. Также в режиме live эстафета будет доступна на каналах "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

Котировки букмекеров на эстафету 18 января. По мнению аналитиков, главным претендентом на победу в гонке является Франция. На ее триумф установлен коэффициент 1.80. Далее в списке фаворитов идут Норвегия (2.65) и Германия (6.60). Что касается украинской четверки, то букмекеры не верят, что наши мужчины замахнутся на высокое достижение. На то, что сборная Украины выиграет эстафету, установлен коэффициент 51.0, на то, что попадет в ТОП-3, – 8.00, а на то, что пробьется в шестерку лучших, – 2.35.

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

"При нынешней конкуренции в мужском биатлоне считаю, что если мы будем бороться за ТОП-6 и выше, то, в принципе, я буду доволен", – заявил накануне эстафеты Дмитрий Пидручный

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Как мы писали ранее, после провала в женской эстафете Пидгрушная решила покинуть сборную Украины. Олимпийская чемпионка-2014 сосредоточится на подготовке к следующему этапу и чемпионату мира.

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