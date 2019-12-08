Где и когда смотреть сегодня женскую эстафету на Кубке мира по биатлону

Список трансляций первой женской эстафеты биатлонного сезона на ТВ и в интернете

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В воскресенье, 8 декабря, состоится заключительная гонка первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Пройдет дебютная для нынешнего сезона женская эстафета 4х6 км. Начало – в 16:30 по киевскому времени. Напомним, накануне Украина стала шестой в биатлонной эстафете у мужчин.

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В женской эстафете в Эстерсунде, которая начнется в воскресенье в 16:30, за украинскую команду побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Дарья Блашко. Напомним, что несколькими днями ранее Джима принесла Украине первую медаль Кубка мира, после неприятной травмы завоевав "серебро" в индивидуальной гонке.

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Котировки букмекеров на женскую эстафету 8 декабря. Аналитики не очень верят в успех украинской четверки, называя наших девушек лишь восьмым по вероятности претендентом на победу. Коэффициент на триумф Украины равен 35.0. Фавориты гонки – Швеция (2.80), Норвегия (3.00), Германия (6.00), Италия (6.50) и Франция (7.00).

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Где смотреть трансляцию женской эстафеты 8 декабря (16:30 по киевскому времени)

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UA:Біатлон

сайт IBU

Евроспорт

Евроспорт 2

Матч ТВ

Беларусь 5

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Напомним, перед зимней частью сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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