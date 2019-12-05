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Где сегодня смотреть индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Эстерсунде с "ожившей" Джимой на старте

5 декабря, 10:21

Украинская команда выставила на самую длинную дистанцию пятерых спортсменок

Джима восстановилась после небольшой травмы

Джима восстановилась после небольшой травмы

В четверг на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет индивидуальная гонка у женщин. Самую длинную дистанцию (15 км) побегут и пятеро украинок. Напомним, вчера мужскую "индивидуалку" выиграл звездный француз Мартен Фуркад, а украинец Дмитрий Пидручный преодолел ее с наилучшим результатом в карьере.

Тренеры сборной Украины решили-таки заявить на гонку Юлию Джиму, которая на днях столкнулась на тренировке с соперницей и чувствовала боль. Однако киевлянка восстановилась и изъявила желание выйти на старт. У нее будет 74-й номер. Выступят сегодня и олимпийские чемпионки Валентина (№18) и Вита Семеренко (№43), а также экс-белоруска Дарья Блашко (№73) и молодая Анастасия Меркушина (№84). Всего в заявке значатся 103 спортсменки.

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На украинском ТВ гонку покажет UA: Перший. Начало трансляции в 17:13, а сама "индивидуалка стартует в 17:20 по киевскому времени.

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