Где сегодня смотреть традиционную Рождественскую гонку биатлонистов

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

В субботу, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене пройдет уже традиционная Рождественская гонка. В официальный календарь Международного союза биатлонистов она не входит, но вызывает не меньший интерес у болельщиков. Напомним, от Украины Рождественскую гонку побегут Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Для них это будет первое участие в коммерческом старте на стадионе футбольного клуба "Шальке".

Все в соревновании-шоу стартуют десять пар: Меркушина/Пидручный, Дениз Геррманн/Бенедикт Долль и Лаура Дальмайер/Эрик Лессер (Германия), Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эбергард (Австрия), Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия), Екатерина Юрлова-Перхт/Матвей Елисеев (Россия), Ветле-Сьястад Кристиансен/Марте Олсбу-Ройселанд (Норвегия), Маркета Давидова/Михал Крчмар (Чехия), Анаис Бескон/Антонен Гигона (Франция), Лена Хекки/Бенджамин Вегер (Швейцария).

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Церемония открытия начнется в 18:35. Первый этап – массовый старт – в 19:15, а уже в 20:05 – гонка преследования. В 21:00 состоится награждение и закрытие. К слову, впервые проведут турнир и для юниоров. Украину представят Богдан Цымбал и Катерина Бех. Трансляция на телеканале "Евроспорт" запланирована с 19:00.

Смотрите сюжет о том, что Пидручный и Меркушина представят Украину на Рождественской гонке

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