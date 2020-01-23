Где смотреть мужскую индивидуальную гонку на этапе Кубке мира по биатлону в Поклюке

Шестой этап элитного соревнования открывается в четверг в 15:15

Сергей Семенов

Сегодня стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования в словенской Поклюке станут последними официальными перед февральским чемпионатом мира в Италии. Однако далеко не все сильнейшие решили провести контрольную тренировку в Словении. Мы писали, что в составе сборной Украины по биатлону в Поклюке не будет двух олимпийских чемпионок – сестер Семеренко.

В четверг состоится один старт – мужская индивидуальная гонка на 20 км. В самом длительном биатлонном испытании примут участие и пятеро украинцев: Артем Прима (№9), Дмитрий Пидручный (№33), Антон Дудченко (№49), Сергей Семенов (№75) и Богдан Цымбал (№103). Всего в заявке числятся 109 спортсменов. Напомним, в этой дисциплине за каждый промах на огневом рубеже биатлонисту добавляют минуту времени к его результату.

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Начнется индивидуалка в Поклюке в 15:15 по киевскому времени. В Украине традиционно биатлон показывает UA: Перший. Прямая трансляция начнется в 15:07. Также гонку можно посмотреть на телеканале "Евроспорт 1".

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Габриэла Коукалова – фото из Instagram

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