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Где смотреть мужской спринт на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве

15 февраля, 13:30

Самая быстрая мужская гонка пройдет в Италии в 15:45

Тарьей Бе - среди фаворитов спринта

Тарьей Бе - среди фаворитов спринта / Фото: Reuters

В субботу все внимание поклонников самого зрелищного зимнего вида спорта, биатлона, будет приковано к одной-единственной гонке. В 15:45 в Антхольце-Антерсельве стартует мужской спринт на 10 км. Напомним, за каждый промах спортсмен должен преодолеть штрафной круг длиной 150 м. Читайте также:Чемпионат мира по биатлону – смотреть мужской спринт.

В стартовый протокол записались 107 биатлонистов, в том числе пятеро украинцев. Первым из наших на трассу уйдет опытный Сергей Семенов (№9). Далее на трассу отправятся капитан Дмитрий Пидручный (№25), Артем Прима (№29), Антон Дудченко (№82) и Богдан Цымбал (№104).

Читайте все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты.

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На украинском телевидении чемпионат мира по биатлону транслирует UA: Перший. Прямая трансляция на канале начнется сегодня в 15:40. Также в кабельных сетях и интернете можно смотреть гонку на телеканалах "Евроспорт 1" и "Беларусь 2" и других ресурсах.

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Напомним, вчера в женском спринте Елена Пидгрушная показала четвертый результат, уступив чуть более 4 секунд бронзовому призеру.

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Габриэла Коукалова – фото из Instagram

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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