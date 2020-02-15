Где смотреть мужской спринт на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве

Тарьей Бе - среди фаворитов спринта / Фото: Reuters

В субботу все внимание поклонников самого зрелищного зимнего вида спорта, биатлона, будет приковано к одной-единственной гонке. В 15:45 в Антхольце-Антерсельве стартует мужской спринт на 10 км. Напомним, за каждый промах спортсмен должен преодолеть штрафной круг длиной 150 м. Читайте также:Чемпионат мира по биатлону – смотреть мужской спринт.

В стартовый протокол записались 107 биатлонистов, в том числе пятеро украинцев. Первым из наших на трассу уйдет опытный Сергей Семенов (№9). Далее на трассу отправятся капитан Дмитрий Пидручный (№25), Артем Прима (№29), Антон Дудченко (№82) и Богдан Цымбал (№104).

Читайте все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты.

Реклама

На украинском телевидении чемпионат мира по биатлону транслирует UA: Перший. Прямая трансляция на канале начнется сегодня в 15:40. Также в кабельных сетях и интернете можно смотреть гонку на телеканалах "Евроспорт 1" и "Беларусь 2" и других ресурсах.

В тренде Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт 15 февраля

Напомним, вчера в женском спринте Елена Пидгрушная показала четвертый результат, уступив чуть более 4 секунд бронзовому призеру.

Смотрите сюжет о чешской биатлонистке-красавице Габриэле Коукаловой

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама