Где смотреть мужской спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге

В четверг в Германии пройдет одна гонка, начнется она в 15:30

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В четверг на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет первая мужская гонка – спринт на 10 км. Заявились в нее и пятеро представителей Украины. Напомним, что в этом сезоне 2019/20 наши мужчины еще ни разу не поднимались на пьедестал. Накануне, как мы сообщали, норвежка Тирил Экхофф выиграла женский спринт в Рупольдинге. Лучшая из украинок, Юлия Джима, показала 29-й результат.

Первым из наших, шестым, на трассу уйдет чемпион мира прошлого года Дмитрий Пидручный. Следом за капитаном на дистанцию отправятся: Артем Прима (№25), Антон Дудченко (№39), Сергей Семенов (№65) и Богдан Цымбал (№103). Всего в заявочном листе значатся 111 биатлонистов.

Гонка стартует в 15:30 по киевскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал UA: Перший. Трансляция начнется уже в 15:20. В кабельных сетях спринт можно посмотреть на канале "Евроспорт 1".

Реклама

Ранее, капитан сборной Дмитрий Пидручный рассказал о своем выступлении на Кубке мира. В общем зачете он располагается выше всех других украинцев – на 19-м месте. У женщин Елена Пидгрушная – 20-я.

Смотрите, как украинцы попали в шестерку лучших среди 26 стран-участниц этапа Кубка мира в Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама