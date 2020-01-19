Где смотреть мужскую гонку преследования на Кубке мира по биатлону

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Сегодня в немецком Рупольдинге завершится пятый этап Кубка мира по биатлону. Последней в программе этапа станет мужская гонка преследования. Старт гонки в 15:30 по киевскому времени. В прямом эфире гонку преследования покажут на телеканале UA: Первый. Ранее в женской гонке преследования Вита Семеренко вошла в ТОП-10.

От Украины в гонке преследования примут участие четыре биатлониста. Напомним, в этом виде гонки спортсмены стартуют соответственно своим местам в спринтерской гонке, где у нас было два представителя в ТОП-10. Добавим, что за каждый промах предусмотрено штрафной круг в 150 метров.

Расположение украинских биатлонистов на старте гонки преследования:

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8. Артем Прима +0:27

10. Дмитрий Пидручный +0:35

36. Сергей Семенов +1:32

37. Антон Дудченко +1:33

Главным фаворитом гонки у букмекеров является француз Мартен Фуркад (1.60). Следом за ним идет его соотечественник Кантен Фийон Майе (3.90). У остальных участников гонки коэффициент на победу составляет более 10.00. Коэффициент на то, что Сергей Пидручный войдет в ТОП-3 равняется 3.30, а шансы Артема Примы на пьедестал оцениваются коэффициентом 5.00.

Напомним, что по итогам вчерашней эстафетной гонки, которая проходила под снегопадом, Украина финишировала восьмой, а первая победа в сезоне у Франции.

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