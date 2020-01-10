Где смотреть мужскую спринтерскую гонку Кубка мира по биатлону

Украинцы выйдут на первую гонку в 2020 году без своего лидера

/ Фото: AFP

В немецком Оберхофе продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня в программе соревнований мужская спринтерская гонка. Она стартует в 15:30 по киевскому времени. Украину в спринте представят пять биатлонистов. В прямом эфире следить за гонкой можно на телеканале UA: Перший. Во вчерашнем женском спринте украинки не пробились в число призерок.

Состав сборной Украины на спринт в Оберхофе:

10. Артем Прима

46. Антон Дудченко

62. Сергей Семенов

65. Артем Тищенко

96. Богдан Цымбал

Отметим, что лидер нашей сборной Дмитрий Пидручный получил три дня отпуска в связи с пополнением в семье. 4 января жена Ольга родила ему сына Владимира. Также у пары есть дочь Ирина. Как рассказал старший тренер мужской сборной Юрай Санитра, решение об участи Пидручного в эстафете будет принято позже, но на него рассчитывают в масс-старте.

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Что касается фаворитов гонки, то здесь нет никаких сюрпризов. По мнению букмекеров, больше всего шансов примерить "золото" имеет норвежец Йоханнес Бе (4.50), следом за ним в котировках идут француз Мартен Фуркад (5.5) и еще один француз Кантен Фийон Майе (9.00).

Спринт – вид биатлонной гонки на 10 км для мужчин с двумя огневыми рубежами. Дистанция состоит из трех кругов. После первого биатлонисты стреляют лежа, после второго – стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга, равного 150 метров. По итогам спринтерской гонки определяется положение спортсменов в гонке преследования

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