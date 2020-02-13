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Где смотреть смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве

13 февраля, 13:32

Первая гонка мирового форума в Италии начнется в 15:45

Биатлонисты готовы к старту ЧМ

Биатлонисты готовы к старту ЧМ / Фото: Reuters

Чемпионат мира по биатлону открывается в четверг одной гонкой. На старт в итальянском Антхольце-Антерсельве выйдут 27 команд для участия в смешанной эстафете. От каждой сборной побегут по двое мужчин и женщин. Наш сайт уже ведет онлайн смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону.

Сегодняшняя гонка начнется в 15:45 по киевскому времени. На нее заявились 27 команд, в том числе и наша четверка. Вчера мы писали, что Украина огласила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону. За "сине-желтых" выступят Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Артем Прима, Дмитрий Пидручный.

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В Украине в прямом эфире смешанную эстафету покажет UA:Перший, а также ресурс UA:Біатлон. В кабельных сетях и интернете старт можно также смотреть на Eafangames, Евроспорт 1 и Беларусь 5.

Ранее был объявлен состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб взял в Италию 12 спортсменов – по шесть девушек и парней.

  • Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок
  • Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал

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