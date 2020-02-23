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Где смотреть женский масс-старт на чемпионате мира по биатлону

23 февраля, 12:59

Список трансляций женской элитной гонки с массовым стартом на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве

Сегодня в Антхольц-Антерсельве завершается чемпионат мира по биатлону. Первыми на дистанцию масс-старта выйдут женщины, среди которых и единственная украинка Елена Пидгрушная. Женский масс-старт онлайн уже идет на нашем сайте с интересными подробностями элитной гонки. Заключительная личная гонка у дам стартует в 13:30 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире ее покажет телеканал UA:Перший.

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Также трансляцию масс-старта в Украине можно смотреть по телеканалам Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5 и ресурсе UA:Біатлон. Если судить по последнему этапу Пидгрушной во вчерашней эстафете, то шансы на награду у нее неплохие. Однако вызывает волнение физическое состояние украинки. Капитану и финишеру "сине-желтых" Елене Пидгрушной стало плохо после финиша:

"Пошел сильный спазм живота и минут 15 "покорчило" меня. Но уже все в порядке, все нормально. Просто перенервничала, переселила себя".

Женская сборная Украины по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону / Фото: Reuters

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Отметим, что масс-старт в этом сезоне в Анси Пидгрушная закончила 19-й, в Оберхофе была 18-й. Напомним, чтоФранция с Фуркадом выиграла эстафету у мужчин, а украинцы с двумя кругами штрафа только на 12 месте.

Смотрите, как сборную Украины награждали "бронзой" чемпионата мира по биатлону

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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