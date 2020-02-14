Где смотреть женский спринт на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве

Гонка начнется в пятницу в 15:45 по киевскому времени

Экхофф - главный фаворит спринта / Фото: Reuters

Сегодня на мировом биатлонном форуме в Италии состоится одна гонка – женский спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Читайте также: Чемпионат мира по биатлону – смотреть женский спринт. Примут участие в ней среди 102 спортсменок и четыре украинки.

Старт – в 15:45. Биатлонистки будут уходить на дистанцию через каждые 30 секунд. Юлия Джима отправится первой из наших (№5), далее – Валентина Семеренко (№32), Елена Пидгрушная (№79) и Вита Семеренко (№97). Читайте все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты

В Украине в прямом эфире биатлон покажет телеканал UA:Перший, а также интернет-ресурс UA:Біатлон. В кабельных сетях гонку можно также смотреть на Eafangames, Евроспорт 1 и Беларусь 5.

Реклама

Мы писали, что немка Дениз Херрманн – самая быстрая биатлонистка мира. Украинки значительно уступают в скорости лидерам.

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Напомним, вчера украинцы показали пятый результат в смешанной эстафете чемпионата мира в Антхольце.

Смотрите, как сумские биатлонистки, сестры Семеренко, добивались президентских стипендий

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама