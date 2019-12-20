Где смотреть женский спринт на Кубке мира в Анси с украинскими олимпийскими чемпионками в старте

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В пятницу третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси Ле-Гран-Борнане продолжится женской спринтерской гонкой на 7,5 км. На старт в ней выйдут пятеро украинских спортсменок, в том числе – все четыре олимпийские чемпионки Сочи-2014. Накануне же, напомним, мужской спринт выиграл немец Бенедикт Долль, а лучшим из наших с 18-м результатом оказался Дмитрий Пидручный.

Сегодня гонка начнется в 15:15. Из украинок первой на трассу ступит Вита Семеренко, имеющая второй стартовый номер. Далее побегут Валентина Семеренко (№12), Елена Пидгрушная (№39), Юлия Джима (№58) и бывшая белоруска Дарья Блашко (№86). Всего заявлено 99 биатлонистов. К слову, организаторы турнира в Анси постарались: в отсутствие натурального снежного покрова на трассу завезли искусственный снег.

В Украине прямую трансляцию гонки будет традиционно вести UA: Перший. Эфир начнется в 15:12.

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Напомним, что на двух стартовых этапах Кубка мира в Швеции и Хохфильцене "сине-желтые" пока что заработали одну медаль: Юлия Джима стала второй в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

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