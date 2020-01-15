Где смотреть женский спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

В среду открываются соревнования в Германии, и сегодня в 15:30 пройдет одна гонка

Елена Пидгрушная

В среду, 15 января, в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону – второй подряд в Германии. Четвертый этап завершился в Оберхофе в воскресенье двумя элитными гонками с массовым стартом. Ранее Дмитрий Пидручный рассказал о выступлении в масс-старте в Оберхофе.

Сегодня состоится одна гонка – женский спринт на 7,5 км. Сборная Украины заявила пять спортсменок: Елену Пидгрушную (№17), Юлию Джиму (№30), Валентину Семеренко (№49), Виту Семеренко (№58) и Дарью Блашко (№100). Всего в стартовом протоколе значатся 107 биатлонисток. В составе "сине-желтых" произошла одна замена по сравнению с предыдущим этапом: вместо Анастасии Меркушиной появилась экс-белоруска Блашко. Настя пока что уехала тренироваться в Австрию. Мы сообщали, что украинская биатлонистка рассказала о загадочной болезни на Кубке мира.

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Спринтерская гонка у женщин начнется в 15:30 по киевскому времени. В Украине ее в прямом эфире покажет телеканал UA: Перший, трансляция планируется уже с 15:20. Также можно ее посмотреть на канале "Евроспорт 1".

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