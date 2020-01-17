Где смотреть женскую эстафету на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

/ Фото: AFP

В пятницу, 17 января, в Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону пройдет женская эстафетная гонка. Украинки традиционно сильно выступают в командной гонке, а сегодня к тому же они выйдут на старт своим чемпионским составом, который выигрывал золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи. Гонка начнется в 15:30 по киевскому времени и в прямой трансляции будет показана на канале UA: Первый. Онлайн эстафетной женской гонки также пройдет на нашем сайте.

В сегодняшней гонке Украину будут представлять Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная. Наши девушки побегут под седьмым стартовым номером, согласно позиции в рейтинге Кубка наций текущего сезона.

В текущем сезоне Украина завоевала только одну медаль на Кубке мира – Юдия Джима стала второй в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Но лучшей среди наших биатлонистов в общем зачете является не она, а Елена Пидгрушная, которая входит в ТОП-20.

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Украинки в эстафетных гонках:

В текущем сезоне лучшим результатом в эстафете для наших девушек является четвертое место в Хохфильцене. В предыдущей эстафетной гонке в Оберхофе украинки стали шестыми. К слову, в прошлом сезоне на этой же трассе в Рупольдинге украинки продемонстрировали один из худших результатов в истории, финишировав 15-ми. Надеемся, сегодня наши девушки заставят забыть о той неудаче.

Букмекеры – о фаворитах женской эстафетной гонки в Рупольдинге:

Фаворитами у букмекеров на победу в сегодняшней эстафете являются норвежки. Коэффициент на такой исход равняется 1.50. Следом за ними в котировках экспертов идут Швеция (5.00) и Германия (6.00). Украина имеет достаточно низкий коэффициент на победу в гонке (12.00), зато сохраняет неплохие шансы занять место в первой тройке (3.00).

Интересно, что в прошлом году Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону:

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