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Где смотреть женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

18 февраля, 13:03

Список трансляций индивидуальной гонки у женщин на чемпионате мира

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Сегодня состоится очередная гонка чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве. Девушки будут соревноваться в индивидуальной гонке. Старт гонки назначен на 15:15 по киевскому времени. Онлайн женской индивидуальной гонки уже доступен на нашем сайте.

В Украине в прямой трансляции гонку покажут на телеканале UA: Первый. Также индивидуальную гонку в прямом эфире будут транслировать следующие каналы:

  • Матч ТВ
  • Eurosport 1
  • Беларусь 5

Украину в гонке представят Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Елена Пидгрушная получила отдых перед классической эстафетой, которая состоится 22 февраля.

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Фаворитками сегодняшней гонки являются норвежка Ханну Эберг и итальянка Доротея Вирер – коэффициент на их победу составляет 4.70. Выше всех среди украинок у букмекеров котируется Юлия Джима (25.00).

Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира по биатлону "золото" Украине принес Дмитрий Пидручный, сумевший в гонке преследования опередить норвежца Йоханнеса Тинеса Бе.

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На нынешнем чемпионате мира в Италии Дмитрий Пидручный претендовал на медаль в спринте, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.

Смотрите видео с падением Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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Источник: Сегодня|Спорт

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