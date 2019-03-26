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Герой ЧМ по биатлону Дмитрий Пидручный: "Это незабываемые чувства, когда звучит гимн Украины"

Сегодня, 14:26

Украинские биатлонисты вернулись на родину после завершения последнего этапа Кубка мира

Герой ЧМ по биатлону Дмитрий Пидручный: "Это незабываемые чувства, когда звучит гимн Украины" Биатлон Украинские биатлонисты вернулись на родину после завершения последнего этапа Кубка мира

Вчера наши биатлонисты вернулись в Украину после тяжелого и "волнистого" сезона, на протяжении которого то проваливали гонки или цепляли болячки, то внезапно удивляли медалями, на которые, как говорил коуч Андрей Прокунин, "никто бы не поставил". В топ-3 позитивных момента сборной определенно можно засчитать историческое "золото" Дмитрия Пидручного на чемпионате мира в Эстерсунде, там же взятую "бронзу" в женской эстафете и победу Юлии Джимы в индивидуалке на самом первом этапе Кубка мира в Поклюке.

В Борисполе команду встречали болельщики с цветами, флагами и плакатами с именами всех биатлонистов. И лидер женской сборной Юлия Джима, пропустившая последний этап в Холменколлене. Воссоединившись, эстафетная четверка девчонок – Джима, Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина – вместе с Пидручным выстроились в ряд для совместного фото и тут же нарвались на вопрос из толпы: "Где медали?" – "В сумке!" – спохватились девушки. Заранее подготовился только Дима, моментально вынувший свое "золотце", как показалось, из кармана.

"Осознание победы уже присутствует, наслаждаюсь этим", – рассказал Пидручный, который выглядел самым уставшим из команды: он единственный среди украинцев бегал заключительный масс-старт в Холменколлене в воскресенье. – "В отпуск иду с мыслями о том, что нужно отдохнуть, увидеться с семьей. Очень тяжелый сезон, много сил затрачено. Нужно повылечивать все травмы, восстановиться.

Конечно, хочется вернуться на пьедестал, чтобы это повторялось как можно чаще. Это незабываемые чувства, когда звучит гимн нашей страны. Их невозможно забыть. Когда до этого последний раз плакал? Даже не вспомню. Что чувствую, став главным героем сборной этого сезона? Ответственность. В каждой гонке должен показывать высокий результат.

На медаль, конечно, надеялся, знал с начала сезона, что к этому иду. Была какая-то уверенность. Но, честно говоря, на "золото" тяжело было рассчитывать. Это что-то невероятное. Но после этого силы резко меня покинули, и последний этап – три гонки подряд – был слишком сложным. Последняя гонка, наверное, была одна из самых сложных в сезоне".

"На следующий день, когда проснулся, думал, что это сон, – признался нам Дмитрий. – А когда увидел, что рядом лежит медаль на тумбочке, понял, что это реальность. Чуть-чуть она добавляет работы, можно так сказать, – улыбнулся наш капитан вопросу о том, насколько в новинку для него были организационные моменты и усиленное общение со СМИ на чемпионате мира. – Конечно, непривычно. Иностранные журналисты тоже брали интервью. После гонки – каждый канал. Как у меня с английским? Ну, в тот момент мне и по-украински было тяжело говорить, если честно (улыбается). Английский не на высоком уровне, но пообщаться в неформальной обстановке могу. Моя сестра учится на переводчика, так что помогает мне с этим.

Магдалена Форсберг назвала меня главной сенсацией чемпионата? Рад, что она оценила мое достижение, – расплылся в улыбке Дима. – Очень много людей, других биатлонистов, поздравляли. Йоханнес Бе тоже. На закрытии в Хоменколлене мы с ним говорили, поздравляли друг друга. Выглядело, что он рад за меня. С ним все нормально. Это просто первые эмоции у него были такие негативные. Я его понимаю: он хотел взять все золотые медали.

Отпуск мечты для меня – лечь на пляже возле моря и просто ничего не делать. Люблю активный отдых, но это уже после того, как отдохну на пляже.

К сожалению, из Эстерсунда ничего не привез, чтобы пополнить мою коллекцию значков: их там не было. Но медаль – это главный сувенир".

Ранее президент федерации биатлона Владимир Брынзак подвел итоги биатлонного сезона: "Результатами доволен, а подготовкой – нет".

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Тег биатлон, Дмитрий Пидручный

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АВТОР:

Катерина Макаревская

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