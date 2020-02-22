Глава биатлона Украины рассказал, как наша аккредитация попала к скандальному российскому тренеру

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг информацию о том, что тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович присутствует на ЧМ-2020 по украинской аккредитации, якобы у представителей российского штаба не хватило аккредитаций, и он договорился с украинской сборной. Напомним, сегодня в отеле сборной России по биатлону провели обыск.

"Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте тренеру Александру Касперовичу, не соответствует действительности. Он не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену.

Нарушение было замечено спортивным директором IBU, который связался с нами с требованием сдать аккредитацию для ее аннулирования.

Это требование мы выполнили и предоставили объяснения IBU. Вчера же эта аккредитация нам была выдана снова и ею пользуется наш представитель.

Ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у тренера Касперовича. После установления фактов и наших пояснений, других вопросов или претензий со стороны IBU к нам не было", – сказал Брынзак.