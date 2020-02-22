Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Глава биатлона Украины рассказал, как наша аккредитация попала к скандальному российскому тренеру

22 февраля, 15:58

Скандал с российской сборной по биатлону зацепил Украину

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг информацию о том, что тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович присутствует на ЧМ-2020 по украинской аккредитации, якобы у представителей российского штаба не хватило аккредитаций, и он договорился с украинской сборной. Напомним, сегодня в отеле сборной России по биатлону провели обыск.

"Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте тренеру Александру Касперовичу, не соответствует действительности. Он не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену.

Нарушение было замечено спортивным директором IBU, который связался с нами с требованием сдать аккредитацию для ее аннулирования.

Это требование мы выполнили и предоставили объяснения IBU. Вчера же эта аккредитация нам была выдана снова и ею пользуется наш представитель.

Ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у тренера Касперовича. После установления фактов и наших пояснений, других вопросов или претензий со стороны IBU к нам не было", – сказал Брынзак.

В тренде
Уайлдер – Фьюри: онлайн трансляция чемпионского боя

Читайте также: Скандал на чемпионате мира: "Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Россия не должна тут быть"

Реклама

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Владимир Брынзак чемпионат мира по биатлону

Источник: biathlon.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10Биатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследования
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследованияБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...