Глобус Кузьминой и семь украинок на старте: итоги спринта Кубка мира по биатлону

Спринтерскую гонку выиграла словачка Анастасия Кузьмина, лучшей из украинок стала Вита Семеренко

Анастасия Кузьмина - первая в спринтерском зачете. Фото: AFP

Глобус Кузьминой и семь украинок на старте: итоги спринта Кубка мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c8/8f7/5c93c88f74f7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c8/8f7/5c93c88f74f7a.jpg 2019-03-21T19:23:37+02:00 Биатлон Спринтерскую гонку выиграла словачка Анастасия Кузьмина, лучшей из украинок стала Вита Семеренко

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене стартовал женским спринтом. Гонка еще до старта стала особенной. Для украинской команды – тем, что впервые в Кубке мира на старт вышли семь наших участниц, среди которых оказались сразу две абсолютных дебютантки – юниорки Анна Кривонос и Екатерина Бех. Катя и вовсе вышла на старт в особом – зеленом бибе, как получившая персональную квоту – лучшая спортсменка юниорского чемпионата мира.

Накануне старта два лидера общего зачета имели равное количество очков, а лидерство Доротеи Вирер было обусловлено лишь дополнительными показателями: большим числом побед в сезоне. Не менее жаркая схватка предстояла и за малый Хрустальный глобус в спринтах: лидирующая здесь Анастасия Кузьмина опережала всего на два очка Лизу Виттоцци и на 11 – Доротею Вирер.

И как раз одна из наиболее заинтересованных лиц стала главной героиней последнего спринта сезона. Анастасия Кузьмина, словно продолжая свой золотой старт чемпионата мира, уверенно разобралась с соперницами. Так же, как двумя неделями ранее в Остерсунде, лидер сборной Словакии позволила себе один промах, но без труда отработала его на дистанции и вновь поднялась на высшую ступень подиума, украсив свою завершающуюся карьеру еще и малым Хрустальным глобусом в своей любимой дисциплине!

Лиза Виттоцци гонку провалила. Пять промахов на огневых рубежах – и всего лишь 67-е место. Доротея Вирер, также особо не блеснувшая в спринте, закончив гонку с 11-м результатом, сделала огромный шаг на пути к завоеванию первого для себя большого Хрустального глобуса.

Но в нашей команде лучшей стала Вита Семеренко – единственная среди украинок, отработавшая без промахов. Она оказалась единственной из украинок, попавшей в зачетную зону, показав 28-е итоговое время.

Результаты спринта:

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 19:56,2 (1+0)

2. Франциска Пройсс (Германия) - +21,2 (0+0)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) - +25,1 (0+0)

...

28. Вита Семеренко (Украина) - +1.29,3 (0+0)

48. Яна Бондарь (Украина) - +1.58,2 (2+0)

55. Валя Семеренко (Украина) – +2.07,6 (1+2)

57. Анастасия Меркушина (Украина) - +2.10,0 (1+1)

74. Анна Кривонос (Украина) - +2.33,6 (0+1)

77. Надежда Белкина (Украина) - +2.43,2 (2+1)

93. Екатерина Бех (Украина) – +3.20,9 (1+1)

Напомним, что на прошлой неделе завершился чемпионат мира по биатлону: все медалисты и результаты соревнований.

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