Групповой побег российских биатлонистов в сборную Румынии

Трое российских биатлонистов – Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова сменили спортивное гражданство. В новом сезоне они будут выступать за сборную Румынии – сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию биатлона Румынии. Ранее российская биатлонистка Анастасия Рассказова получила разрешение выступать за Украину.

"Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны", — сообщает федерация биатлона Румынии.

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25-летняя Чиркова – медалистка Универсиады 2019 года в Красноярске. 24-летняя Толмачева – двукратный бронзовый призер чемпионата России 2017 года, участник юношеского олимпийского фестиваля. Только в активе 31-летнего Оськина нет значимых побед, однако он участвовал в летнем чемпионате мира в 2013 году.

Любопытно, что в 2018 году Толмачева, которая в Омске закончила академию МВД, уже пробовала перейти в сборную Молдавии. Но так как в последние годы спортсмены не привлекались Россией к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов, одобрения национальной федерации для их перехода уже не требуется.

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Ранее мы также разбирались, почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину.

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