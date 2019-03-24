Ханна Эберг выиграла последнюю гонку сезона

Украинские биатлонистки не принимали участие в масс-старте

Эберг на стрельбище. Фото: AFP

Ханна Эберг выиграла последнюю гонку сезона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/786/d31/5c9786d31d5eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/786/d31/5c9786d31d5eb.jpg 2019-03-24T15:32:15+02:00 Биатлон Украинские биатлонистки не принимали участие в масс-старте

Сегодня в норвежском Холменколлене завершился биатлонный сезон у женщин. Последней гонкой был масс-старт. Его выиграла шведка Ханна Эберг. Норвежка Тирил Экхофф несмотря на отчаянную погоню, так и не смогла настичь Эберг. А вот третье место сенсационно заняла американка Клэр Игэн – это ее лучший результат в карьере.

Украинские биатлонистки не принимали участие в гонке.

Результаты масс-старта:

1. Ханна Эберг (Швеция) – 35.56,2 (0+0+1+1).

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – +1,3 (0+0+2+1).

3. Клэр Игэн (США) – +10,4 (0+0+0+1).

Ранее мы писали, что французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить карьеру. Фуркад является чемпионом мира 2009 года в смешанной эстафете, на его счету три "серебра" и "бронза" мировых первенств. Он девять раз попадал на индивидуальный подиум этапов Кубка мира (0 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых) и 22 раза – в командных гонках (8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых), в его активе Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок сезона-2011/12.

Напомним, что на прошлой неделе завершился чемпионат мира по биатлону: все медалисты и результаты соревнований.

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