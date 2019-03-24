Ханна Эберг выиграла последнюю гонку сезона
Украинские биатлонистки не принимали участие в масс-старте
Сегодня в норвежском Холменколлене завершился биатлонный сезон у женщин. Последней гонкой был масс-старт. Его выиграла шведка Ханна Эберг. Норвежка Тирил Экхофф несмотря на отчаянную погоню, так и не смогла настичь Эберг. А вот третье место сенсационно заняла американка Клэр Игэн – это ее лучший результат в карьере.
Украинские биатлонистки не принимали участие в гонке.
Результаты масс-старта:
1. Ханна Эберг (Швеция) – 35.56,2 (0+0+1+1).
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – +1,3 (0+0+2+1).
3. Клэр Игэн (США) – +10,4 (0+0+0+1).
Ранее мы писали, что французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить карьеру. Фуркад является чемпионом мира 2009 года в смешанной эстафете, на его счету три "серебра" и "бронза" мировых первенств. Он девять раз попадал на индивидуальный подиум этапов Кубка мира (0 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых) и 22 раза – в командных гонках (8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых), в его активе Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок сезона-2011/12.
Напомним, что на прошлой неделе завершился чемпионат мира по биатлону: все медалисты и результаты соревнований.
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