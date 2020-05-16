"И еще по 500 долларов стипендии": сколько зарабатывают украинские биатлонисты и что отдают федерации

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о заработках украинских биатлонистов – сюда входят как различные стипендии и оклады в силовых структурах, так и призовые на международных турнирах. Ранее мы сообщали, что сборная Украины по биатлону получила главного тренера.

"У штатной сборной зарплаты по линии министерства останутся. Кроме того, по 500 долларов стипендии выделил Национальный олимпийский комитет. 13 наших представителей будут иметь такой оклад до Олимпиады в Пекине. Некоторые имеют по пол-оклада в Нацгвардии, СБУ или Пограничных войсках. О зарплате спортсменов я как раз беспокоюсь меньше всего. Главное, чтобы нам удалось создать условия для подготовки", – цитирует функционера "Главком".

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Брынзак также озвучил конкретные суммы, которые получают биатлонисты в обычных условиях: "Все зависит от того, как они выступают на этапах Кубка мира. Призовые за первое место – 16 тысяч евро. Сейчас Международный союз биатлонистов оплачивает первые 20 позиций. 20-е место "стоит" 500 евро. Конечно, из призовых вычитаются налоги – 25-30% в зависимости от государства".

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Владимир Брынзак / Фото: Виталий Лазебник

"Но я этих денег не считаю и на них не претендую. Хотя до моего прихода биатлонисты 15% призовых отдавали федерации, но я эту норму отменил. Раньше, когда мы чаще были в числе призеров, лидеры сборной зарабатывали даже по 130 тысяч евро за сезон, сейчас – 30-35 тысяч", – рассказал Брынзак.

К слову, лидер сборной Украины по биатлону собрался стать летчиком. Дмитрий Пидручный полон решимости освоить новую профессию.

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