Именитый украинский биатлонист вернулся в состав сборной на этап Кубка мира в Оберхофе

Сергей Семенов

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Тренерский штаб сборной Украины принял решение вернуть в основной состав Сергея Семенова. В этом сезоне 31-летний уроженец Чернигова выступал только на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) – втором по рангу соревнованию после Кубка мира. Из-за этого он пропустил три этапа Кубка мира в декабре. Мы писали, как Семенов выиграл индивидуальную гонку Кубка IBU в Австрии.

В коллекции Сергея есть две бронзовые медали чемпионатов мира: за эстафету в 2011 году и за спринт в 2016-м. Также он завоевывал малый Хрустальный глобус за победу в зачете индивидуальных гонок в сезоне 2014/15. Первым стартом на Кубке мира после длительного перерыва для именитого биатлониста будет спринт в немецком Оберхофе. Этап там начнется 9 января женской спринтерской гонкой, а на следующий день самую короткую дистанцию пробегут и мужчины. К слову, в этой дисциплине не выступит Дмитрий Пидручный, которого тренеры отпустили домой к новорожденному сыну.

Семенов поделился ощущениями от возвращения на Кубок мира:

"Волнения нет: это, скорее, желание показать хороший результат, предсказать который в Оберхофе практически невозможно. К сожалению, из-за пропуска первых этапов Кубка мира я потерял возможность стартовать в первых группах, а в Оберхофе это может стать большим преимуществом. Главное — настроение позитивное, а это уже плюс. Провести декабрь на Кубке IBU планировали еще летом. Я провел несколько хороших гонок, сумел почувствовать уверенность в стрельбе, а победа в индивидуальной гонке принесла еще больше мотивации и уверенности в своих силах. Правда, болезнь в декабре и долгое восстановление после нее немного сбили с намеченного пути".

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