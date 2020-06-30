"Императрица" с шикарными ногами, бокалом вина и штангой": украинская биатлонистка во время подготовки

Пандемия коронавируса заставила изменить планы практически всех спортсменов. И биатлонисты тут не исключение. Тем не менее, хоть и с опозданием из-за карантина, украинские стреляющие лыжники начинают набирать форму перед стартом следующего сезона. Щедро балует своих подписчиков в Instagram Ольга Абрамова, которая показала и видео из зала, и соблазнительное фото из кафе. Ранее мы писали о девушке с татуировкой дракона в сборной Украины.

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Во время занятий в тренажерном зале Ольга показала, как работает со штангой: "В любой непонятной ситуации приседай. Крепкие орешки нужны всегда".

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Также украинская биатлонистка выложила фото в шикарном платье с тигровым принтом, которое открыло ее стройные ноги. "Отдыхать нельзя два раза в году – вчера и завтра", – написала Ольга под фото с бокалом вина. Фоловеры тут же забросали спортсменку комплиментами: "Императрица", "Богиня", "Ее величество Роскошь".

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Ольга Абрамова также рассказывала, как живет сборная Украины по биатлону – "хлеб с майонезом", креветки и двухспальные кровати.

Напомним, что Кубок мира по биатлону завершился раньше времени из-за пандемии коронавируса – в Контиолахти отменили две последние гонки, а этап в Осло и вовсе не стали проводить.

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